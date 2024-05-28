«Политический проходимец». Байдена обвинили в оскорблении народов СССР

Депутат ГД России от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американский лидер Джо Байден оскорбил историческую память русского и других народов СССР. Слова чиновника передало РИА «Новости» .

«Байден оскорбил историческую память русского и других народов СССР, умолчав об их решающем вкладе в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Эта выходка характеризует Байдена как политического проходимца и мерзавца», — сказал он.

Шеремет отметил, что Байден является антиподом здравомыслия и стража американской демократии.

Ранее американский глава заявил, что во время Второй мировой войны солдаты США спасли и освободили Европу. При этом о роли СССР и других государств в победе над фашистами глава Штатов ничего не сказал.

До этого стало известно, что Байден оскорбил российского коллегу Владимира Путина. Президент Америки обвинил его в жестокости.