Байдена на саммите G20 выдали за главаря «Аль-Каиды»

Во время трансляции саммита G20 в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага случайно назвала президента США Джо Байдена основателем террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. Неловкий момент попал в соцсеть X .

Брага ошиблась, перечисляя участников протокольных мероприятий на полях саммита. Она представила президента США бен Ладеном.

«Серия официальных фотографий — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном из США», — сказала телеведущая.

Коллега поправил ее, и оба журналиста рассмеялись. Брага оправдалась тем, что сложно вести ранние эфиры.

Это не единственный курьезный случай с Байденом на саммите G20. После выступления он случайно забрел в тропический лес, а также не принял участие в съемке для общей фотографии.

*«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещена в России.