Захарова: Байден не снялся на фото G20, так как Лавров навел шорох на саммите

В США объяснили отсутствие президента Джо Байдена на общей фотографии лидеров G20 на саммите в Бразилии проблемами с логистикой, а не тем, что он якобы не хотел встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что на фотографии также отсутствовали премьер-министры Италии и Канады Джорджи Мелони и Джастин Трюдо.

«Раньше западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова», — отметила Захарова, напомнив про СМИД ОБСЕ в Скопье в 2023 году.

Если же мировые лидеры проявляют принципиальность, причем отстаивают не столько форматы, как «нормальность», то Байден, Мелони и Трюдо предпочитают избегать общего фото.

Захарова пошутила, что Лавров умеет навести шорох своим присутствием.

Ранее российский дипломат высмеяла неистребимую тягу Европы, включая Германию, к созданию гетто.