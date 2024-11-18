Telegraph: Байден развернулся и ушел в джунгли после выступления на G20

Действующий президент США Джо Байден после выступления на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии развернулся и побрел в сторону тропического леса, перепутав направление. Об этом сообщило издание The Telegraph .

«После речи об опасности изменения климата 81-летний Байден забрел в тропический лес Амазонки», — отметили журналисты.

Они уточнили, что во время комичного эпизода Байден был одет в темные брюки, голубую рубашку с открытым вырезом и фирменные солнцезащитные очки Aviator. После выступления он кивнул присутствующим и забрел в лес.

Байден — самый возрастной президент в истории США. Сам глава Белого дома настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем и считает свой возраст лишь доказательством опыта.

Его странное поведение и оговорки иногда смешат, а иногда и пугают публику. Политик ранее умудрился пообщаться даже с умершим канцлером Германии Гельмутом Колем.