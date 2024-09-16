Байден заявил, что Секретная служба США нуждается в помощи

Байден: Секретной службе США после двух покушений на Трампа нужна помощь

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная служба США, отвечающая в том числе за охрану первых лиц государства, нуждается в помощи, если допустила уже два покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом заявил Джо Байден, его слова привело издание ABC News.

Он призвал дать спецслужбе больше ресурсов, чтобы избежать подобных инцидентов.

Накануне возле международного поля для гольфа Trump West Palm Beach, находящегося во Флориде, два человека устроили перестрелку. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала это попыткой покушения на Трампа и заявила, что подозреваемый в стрельбе «одержим конфликтом на Украине».

Первое покушение произошло 13 июля в Пенсильвании на предвыборном митинге. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и, по собственным словам, потерял много крови. Стрелявшего ликвидировали на месте.

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