Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

Джо Байден впервые появился на публике после обнаружения у него рака простаты

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после обнаружения у него рака простаты. Фотографию с политиком в соцсети опубликовала его супруга Джилл Байден.

Экс-глава государства посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена в средней школе Солсбери в штате Коннектикут, уточнило издание People.

Поздравить выпускника пришли дедушка и бабушка, а также другие члены семьи.

«Гордые дедушка и бабушка! Мы так гордимся тобой, Хантер! Поздравляем», — написала 73-летняя Джилл Байден.

Ранее стало известно, что 82-летнему Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, метастазы уже распространились в костях. Поводом для обращения к медикам стал дискомфорт во время мочеиспускания. Врачи при обследовании экс-президента США обнаружили небольшой узел в простате.

Ранее стало известно, что Байдену дали максимум полтора года жизни.