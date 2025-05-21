Байдену дали максимум полтора года жизни

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого выявили онкологическое заболевание, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Об этом заявил экс-врач Белого дома Ронни Джексон в интервью газете The Washington Free Beacon.

«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как это вышло, и общее мнение таково, что это может занять от 12 до 18 месяцев», — отметил медик.

Он выразил надежду, что Байден проживет больше, несмотря на неутешительные прогнозы. По словам Джексона, рак предстательной железы лечат без значительных внешних симптомов, связанных с химиотерапией. Этим он отличается от других форм онкологических заболеваний.

Бывший врач Белого дома также обрушился с критикой на личного врача Байдена Кевина О’Коннора. Он допустил, что коллега проявил некомпетентность, отрицая ранее наличие рака простаты у экс-президента.

Недавно Байден во время медицинского осмотра пожаловался на проблемы с мочеиспусканием. Врачи диагностировали у него рак простаты, характеризующийся метастазами в кости.