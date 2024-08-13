Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Вылазка украинских военных в Курскую область стала для России неожиданностью и настоящей дилеммой. Президент США Джо Байден заявил об этом журналистам в городе Новый Орлеан, сообщил NDTV .

Хозяин Белого дома впервые согласился прокомментировать действия ВСУ в российском приграничье. Байден подтвердил, что получает оперативную информацию.

«Это создает настоящую дилемму для [президента России Владимира] Путина, а мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока это актуально», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не знала о планах ВСУ и запросит доклад по этой теме, а представитель Госдепа Ведант Пател не подтвердил вовлеченность Штатов ни в один из аспектов нападения. RT сообщил, что разведданными Украину снабжал Пентагон.