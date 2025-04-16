Байден впервые после ухода с поста выступил с публичной речью

Байден выступил с публичной речью в Чикаго после ухода с поста

Бывший американский лидер Джо Байден впервые выступил с речью после ухода с поста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американские телеканалы.

Экс-президент выступил на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго. В обращении политик говорил о соцобеспечении страны, критикуя сокращения, которые ввела нынешняя администрация. При этом имени преемника — Дональда Трампа — политик не произнес.

Как сообщил телеканал CNN, Демократическая партия США не жалует публичные выступления Байдена. Политик стал обузой для демократов, потому что покинул пост с рекордно низкими рейтингами.

Неизвестно, станет ли бывший президент основывать в свою честь библиотеку или центр, как это делали все остальные лидеры США на средства, пожертвованные донорами.

Ранее глава МИД Сергей Лавров объяснил, в чем была ошибка Байдена. Бывший американский президент отказался прислушиваться к требованиям России.