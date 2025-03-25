Лавров указал на колоссальную ошибку экс-президента США Байдена

Ошибка бывшего президента США Джо Байдена была в том, что он отказался прислушиваться к требованиям России. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу .

«Байден совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая тем самым нам неприемлемые угрозы», — сказал он.

Ранее Лавров в интервью телеканалу «Звезда» раскрыл некоторые детали возобновления дипломатических отношений между США и Россией. Он заявил, что переговоры между делегациями, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, проходили без предварительной подготовки. Глава российской дипломатии отметил, что инициатором контактов выступил Дональд Трамп, поскольку понимал, что контакты государств прекратились из-за предыдущего руководства Белого дома.