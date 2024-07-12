Байден высказался об ударах ВСУ по Москве и Кремлю

Байден: удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла

Фото: РИА «Новости»

Гипотетические удары ВСУ вглубь России, в том числе по Москве, не помогут Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на полях вашингтонского саммита НАТО.

«Если бы <…> была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — подчеркнул Байден.

Таким образом глава Белого дома ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории.

При этом, по его словам, Украина должна с максимальным результатом использовать предоставленное ей Соединенными Штатами вооружение.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США в рамках нового пакета военной помощи на сумму в 225 миллионов долларов поставят Украине устаревшую батарею ПВО Patriot, а также зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.

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