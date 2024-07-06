Байден признался в наличии преемника

Американский президент Джо Байден признался, что у него есть план по преемнику, при этом заявив о желании самостоятельно бороться за пост главы государства на ноябрьских выборах. Его слова привело РИА «Новости» .

«У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае», — сказал президент.

При этом глава государства заявил, что готов к новому президентскому сроку и в очередной раз отказался сниматься с предвыборной гонки.

На вопрос журналиста о том, сможет ли Байден одержать победу над Трампом, он трижды воскликнул слово «Да».

При этом после неудачных дебатов американского лидера с его политическим противником и конкурентом Дональдом Трампом в штабе Демократической партии задумались о смене кандидата на предстоящих выборах. Но сам действующий президент отказывается выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден снова допустил оплошность, назвав себя в радиоинтервью «чернокожей женщиной».