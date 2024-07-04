Байден под давлением однопартийцев согласился доказать свою профпригодность

После поражения действующего президента Джо Байдена на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом члены Демпартии потребовали сменить кандидата на выборах. В ответ на это политик пообещал доказать свою профпригодность, сообщила газета The Washington Post .

Спустя несколько дней после провальных дебатов Байден вел активные переговоры с высокопоставленными однопартийцами. Спонсоров предвыборной кампании и старших партийных стратегов шокировало его прерывистое выступление. Действующий президент обзвонил членов конгресса, запланировал интервью с ABC News и составил план рабочих поездок на выходные.

«Позвольте мне сказать это настолько ясно, насколько я могу, и настолько просто и прямолинейно, насколько я могу: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца», — заявил он во время телефонной конференции с участниками предвыборного штаба.

Источник издания заявил, что 81-летнему Байдену и его команде выдвинули «мрачный ультиматум». Он согласился доказать свою пригодность для выдвижения на новый президентский срок.

Дебаты прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Трамп набрал две трети голосов потенциальных избирателей.