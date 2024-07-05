Байден назвал себя чернокожей женщиной

Президент США Джо Байден допустил очередной промах во время интервью, описав себя как чернокожую женщину. Это произошло в эфире WURD Radio в Филадельфии, сообщило издание Daily Mail.

«Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной, служащей с чернокожим президентом», — заявил американский лидер.

Он обсуждал поддержку афроамериканских общин. Вероятно, Байден хотел подчеркнуть назначение Камалы Харрис как первой чернокожей женщины на посту вице-президента США. Кроме того, и он сам в прошлом работал на такой же должности вместе с чернокожим президентом, но в итоге он смешал все в кучу.

Это было первое интервью Байдена после провальных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом. Он признал, что они были «плохими», добавив, что «90 минут на сцене не стирают того, что делал в течение трех с половиной лет» в качестве президента страны.

Сейчас политическое будущее Байдена оказалось под вопросом из-за растущего давления с требованием уйти в отставку.

Ранее The Washington Post опубликовала список кандидатов ему на замену, где на первое место поместила Камалу Харрис, на второе — губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.