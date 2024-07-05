Байден назвал себя чернокожей женщиной
Байден снова оговорился, назвав себя первой чернокожей женщиной на службе
Президент США Джо Байден допустил очередной промах во время интервью, описав себя как чернокожую женщину. Это произошло в эфире WURD Radio в Филадельфии, сообщило издание Daily Mail.
«Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной, служащей с чернокожим президентом», — заявил американский лидер.
Он обсуждал поддержку афроамериканских общин. Вероятно, Байден хотел подчеркнуть назначение Камалы Харрис как первой чернокожей женщины на посту вице-президента США. Кроме того, и он сам в прошлом работал на такой же должности вместе с чернокожим президентом, но в итоге он смешал все в кучу.
Это было первое интервью Байдена после провальных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом. Он признал, что они были «плохими», добавив, что «90 минут на сцене не стирают того, что делал в течение трех с половиной лет» в качестве президента страны.
Сейчас политическое будущее Байдена оказалось под вопросом из-за растущего давления с требованием уйти в отставку.
Ранее The Washington Post опубликовала список кандидатов ему на замену, где на первое место поместила Камалу Харрис, на второе — губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.