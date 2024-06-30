Проблемы с умственными способностями. Американцы рассказали об отношении к Байдену

Здоровье президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за кресло главы Белого дома. Такое мнение выразили 72% участников опроса, который провел телеканал CBS .

Чаще всего респонденты заявляли о «проблемах с умственными способностями» Байдена. Вместе с тем, 27% опрошенных полагают, что главе государства нужно продолжать участие в президентской гонке.

Мнения американских граждан по поводу лидера республиканцев Дональда Трампа разделились — половина участников исследования выразили мнение, что он может продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% выразили в этом сомнение.

Опрос проводили 28–29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Байден потерпел сокрушительное поражение в дебатах с Трампом и даже не смог самостоятельно уйти со сцены.