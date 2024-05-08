Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием | 360°

Мир 08 мая 2024, 09:23 Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием

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Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа. Таким образом ЦАХАЛ пытается ограничить пути поставок оружия для движения ХАМАС, сообщил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми газете «Взгляд».

По словам эксперта, действия никак не скажутся на оказании гуманитарной помощи, которая идет также через КПП. Сейчас речи о начале полномасштабной операции в Рафахе не идет, Израиль в этом не заинтересован.

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Кедми отметил, что операция займет около двух месяцев и потребует мобилизации всех сил.