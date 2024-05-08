Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием | 360°

08 мая 2024, 09:23
Экс-глава спецслужбы Кедми: ЦАХАЛ пытается ограничить снабжение ХАМАС оружием
Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа. Таким образом ЦАХАЛ пытается ограничить пути поставок оружия для движения ХАМАС, сообщил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми газете «Взгляд».
По словам эксперта, действия никак не скажутся на оказании гуманитарной помощи, которая идет также через КПП. Сейчас речи о начале полномасштабной операции в Рафахе не идет, Израиль в этом не заинтересован.
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Кедми отметил, что операция займет около двух месяцев и потребует мобилизации всех сил.
Израиль
Оружие
Конфликт Израиля и Палестины
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