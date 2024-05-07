Востоковед Долгов предположил, что Израиль будет наращивать удары по Газе | 360°

Мир 07 мая 2024, 15:56 Востоковед Долгов предположил, что Израиль будет наращивать удары по Газе

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Израиль продолжит наращивать удары по сектору Газа, однако добиться поставленных целей ему так и не удастся.

Востоковед напомнил о различных предложениях по урегулированию ситуации в Газе, начиная от введения миротворческих сил и заканчивая привлечением властей из палестинской национальной администрации. Эксперт отметил, что пока ничего из этого не осуществилось.

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Израилю все же придется пойти на уступки. Не последнюю роль в этом сыграют продолжающиеся антиизраильские протесты, добавил Долгов.