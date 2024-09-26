Байден поручил выделить Украине оставшиеся средства до конца его полномочий

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить Украине оставшиеся средства по программам военной помощи до конца его полномочий как главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, Пентагон пообещал выделить 2,4 миллиарда долларов на противовоздушную оборону, беспилотники и ракеты класса «воздух-земля». Также на Украину поставят дополнительную систему Patriot и ракеты к ней. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 расширят.

«США обеспечат Украину помощью, необходимой для победы», — подытожил американский президент.

Ранее Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 375 миллионов долларов.

На Генассамблее ООН американский президент пообещал поддерживать Украину до тех пор, пока там не установится прочный и устойчивый мир.