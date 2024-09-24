Западные союзники Украины разочаровались планом Зеленского

Предложенный на Генассамблее ООН «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского не вызвал серьезного резонанса среди представителей западных стран. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, политики не увидели в инициативах какого-либо прорыва.

Один из собеседников журналистов заявил, что раз стороны конфликта заканчивать его не хотят, то страны-союзники обсудят возможность прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии.

Оценивая предложенный Зеленским план, источники сошлись во мнении, что никаких прорывных идей, которые могли бы изменить ход событий, там не оказалось, несмотря на все обещания, что цель документа — поставить Украину в выгодные условия для переговоров с Россией.

Журналисты отметили, что Зеленский, вероятно, чувствовал, что его предложение примут без энтузиазма, поэтому еще заранее объявил, что если план отклонят, то мир разделится на две части: одна встанет на сторону Украины, а вторая потребует проведения мирных переговоров.

До демонстрации своего плана западным союзникам Зеленский выглядел более оптимистично. В интервью американскому телеканалу ABC News он заявил, что конец боевых действий ближе, чем кажется, но для его достижения Украине необходима дополнительная поддержка.