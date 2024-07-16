Байден покаялся за свои слова после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден признал свою неправоту в том, что публично употребил термин «в яблочко» в адрес своего соперника на выборах Дональда Трампа, который пережил покушение. Американский лидер попытался оправдаться в эфире телеканала NBC .

«Это была ошибка использовать слово», — сказал он.

При этом Байден не смог дословно воспроизвести свою фразу, но объяснил, что, говоря «в яблочко», он призывал поместить в фокус общественного внимания поступки Трампа.

«Я не говорил „в перекрестье прицела“», — добавил президент США.

Президент США ранее также допустил ошибку во время обращения к населению. Байден назвал своего оппонента в предвыборной гонке «бывшим Трампом».

Покушение на Дональда Трампа произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. В него выстрелил вооруженный мужчина, пуля задела ухо кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб один человек.