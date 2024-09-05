Байден перепутал КНДР и Южную Корею

Байден по ошибке заявил, что был в КНДР, а не в Южной Корее

Президент США Джо Байден снова ошибся и перепутал Северную Корею с Южной. Оговорку он допустил, когда рассказывал о борьбе за открытие в США производства компьютерных чипов.

«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, <…> Южной Кореи и в другие страны», — заявил глава Белого дома, слова которого привел ТАСС.

Байден оговорился во время визита в штат Висконсин. Его выступление транслировали американские телеканалы.

Одной из последних вопиющих ошибок президента США стали высказывания Байдена после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Журналисты заметили, что в шестиминутном обращении к населению он несколько раз оговаривался.

Секретная служба, по данным СМИ, запретила американскому лидеру бывать в местах с большим скоплением людей. Сам Байден не объяснял, с чем связаны ограничения, но признался, что выходит не так часто, как хотелось бы.