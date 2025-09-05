Байден перенес операцию по удалению раковых клеток и восстанавливается

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официального представителя экс-президента.

Байден успешно восстанавливается после проведенной медицинской процедуры, известной как операция Моса, которую проводят при лечении наиболее распространенных форм рака кожи. Во время этой процедуры удаляют слои раковой ткани кожи до тех пор, пока не останется ни одной раковой клетки.

Ранее Байден прокомментировал другую свою болезнь и рассказал о методах лечения. Экс-президент США заявил, что у него рак простаты, и он принимает соответствующие препараты.