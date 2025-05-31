Байден впервые высказался о своей болезни и методах лечения рака простаты

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал свою болезнь и рассказал о методах лечения. Его процитировала газета The Washington Post.

Экс-президент сообщил, что начал лечение рака простаты, он заявил, что болезнь не затронула другие органы.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — завил Байден на мероприятии в Делавэре.

Бывший глава Белого дома отметил, что находится под наблюдением известного хирурга, его прогноз на излечение остается положительным.

Однако бывший врач Белого дома так не считает. Он заявил, что Байдену осталось жить год-полтора. Рак предстательной железы лечат без значительных внешних симптомов, связанных с химиотерапией, этим он отличается от других форм онкологических заболеваний.