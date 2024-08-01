Президент США Джо Байден заявил, что не видит надобности в контактах с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу состоявшегося обмена заключенными. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Американский чиновник пояснил, что на контакты на высшем уровне по этому вопросу не проводились. Сам Байден не посчитал это целесообразным.

«У меня нет необходимости говорить с Путиным», — сказал глава Белого дома.

Сегодня состоялся масштабный обмен заключенными из нескольких стран. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев по этому поводу высказался, что предатели России лучше бы сгнили в тюрьме, а вот россиян, работавших на Россию и ее народ, было полезнее вытащить.

В ФСБ официально подтвердили возвращение на Родину восьми россиян с детьми, находившихся в застенках ряда натовских стран.

Ранее Путин помиловал нескольких заключенных, включая американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, чтобы обменять граждан России, томившихся в тюрьмах государств альянса.