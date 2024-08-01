Путин помиловал всех заключенных, которых обменяли с Западом

Путин подписал указы о помиловании Гершковича и Уилана

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании нескольких заключенных, среди которых были в том числе американцы Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал указы о помиловании Лика Кевина Викторовича, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы* Владимира Викторовича и других заключенных», — указали в сообщении.

Решение о подписании указов приняли с целью возвращения граждан России, находившихся в заключении на территории других стран.

В четверг, 1 августа, российская делегация в рамках обмена передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США. Также на родину вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев косвенно подтвердил проведение операции. По его словам, полезнее было «вытащить своих», работавших на страну, россиян.

*признан иноагентом в России.