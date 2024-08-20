Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго

Байден вышел к участникам съезда Демпартии почти на полчаса позже конца встречи

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии почти на полчаса позже запланированного времени окончания мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Съезд партии прошел на спортивной арене United Center в Чикаго. Байден вышел на трибуну в 22:26 по местному времени — спустя 26 минут после конца программы. Перед выходом президент Соединенных Штатов вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.

Перед открытием Национального съезда Демократической партии в центре Чикаго прошел митинг. Сотни людей вышли на улицы, чтобы принять участие в пропалестинской акции. Они требовали перестать поставлять оружие Израилю.

Как заметили журналисты издания Wall Street Journal, Байден оставит после себя печальное наследие. Авторы материала раскритиковали его решение баллотироваться на второй срок, назвав ситуацию «эгоистичным планом».