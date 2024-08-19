Американцев предупредили о печальном наследии покидающего пост Байдена

WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие

Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Покидающий президентское кресло Джо Байден оставляет после себя печальное наследние. Такое мнение выразили журналисты издания Wall Street Journal.

Они выпустили материал под названием «Печальное наследие Джо Байдена». Журналисты напомнили, что большинство американцев считают действующего главу Белого дома неудачником. Также отметили, что он шел к поражению в матче-реванше с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Это печальный исход для президентства, которое могло бы быть намного лучше, если бы он выполнил свое предвыборное обещание объединить страну», — подчеркнули в материале.

Однако, как заметили журналисты, находясь у власти, он сделал все наоборот. Редакция назвала вывод войск из Афганистана «позорным уходом» и признаком национальной слабости, которая вдохновила противников Соединенных Штатов по всему миру.

Также журналисты раскритиковали идею Байдена баллотироваться на второй срок. Они назвали ситуацию «эгоистичным планом».

Недавно Байден рассказал о планах на пенсию. Он с иронией предположил, что может стать блогером.

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