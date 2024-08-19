Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго перед съездом демократов

Reuters: пропалестинская акция прошла в Чикаго перед съездом демократов

Vincent Isore/Keystone Press Agency
Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни людей приняли участие в пропалестинской акции в центре Чикаго, где пройдет открытие Национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщило издание Reuters.

Демонстранты потребовали прекратить поставки оружия Израилю. Премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху  обвинили в геноциде жителей сектора Газа, а президента США Джо Байдена —  в пособничестве главе израильского кабмина.

Участники акции прошли по одной из главных улиц Чикаго к Гранд-парку на берегу озера Мичиган. Безопасность на митинге обеспечили правоохранители, которые перекрыли несколько улиц вблизи Мичиган-авеню.

Ранее журналисты газеты The New York Times предрекли беспорядки в США при победе республиканца Дональда Трампа. Представители СМИ не исключили, что тот применит военную силу для подавления волнений внутри страны.

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