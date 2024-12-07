Байден сообщил конгрессу США о нахождении в Европе 80 тысяч солдат

В странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих. Их направили туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Об этом президент США Джо Байден заявил в письменном уведомлении конгрессу, сообщило РИА «Новости» .

«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», — отметил он.

Причиной их пребывания там Байден назвал якобы сдерживание предполагаемой агрессии со стороны России. Помимо стран НАТО американские солдаты размещены в Косове, Саудовской Аравии, Иордании и в Ливане.

Ранее помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил на саммите G20 в Бразилию, что США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по российским территориям.

Вечером 21 ноября президент Владимир Путин в своем обращении напомнил, что у России есть право применить оружие против военной инфраструктуры стран НАТО, использующих свое вооружение против нее.