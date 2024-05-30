Байден нахамил журналисту после вопроса о передаче полномочий

Американский лидер Джо Байден нахамил журналисту, когда тот спросил его о вероятной передаче полномочий главы Штатов вице-президенту Камале Харрис в случае его переизбрания на новый срок. Запись их диалога опубликовало агентство C-SPAN .

«С тобой все в порядке? Ты головой ударился, или что?» — обратился президент к журналисту.

Байден уже не в первый раз оскорбляет других. Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Белого дома пожаловались на грубость со стороны американского президента. Также глава США неодобрительно высказывался о своих коллегах. В мае он назвал «тираном» российского президента Владимира Путина.

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Байдена в циничном принижении роли СССР в победе над фашизмом. Речь идет о его заявлении, что Америка спасла мир от фашистов. Когда лидер Штатов говорил об этом, то умолчал о большом вкладе СССР в победу.