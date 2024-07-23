Байден начал готовить обращение для американцев

NBC: Байден выступит с речью после возвращения в Вашингтон

Американский президент Джо Байден готовит текст речи, с которой он обратится к жителям США в ближайшее время. Об этом сообщил канал NBC .

О готовящемся обращении Байден упомянул в письме. Лидер США планирует объяснить американцам, почему он отказался участвовать в выборах. По данным канала, американский президент зачитает речь, когда он вернется в столицу из резиденции в штате Делавэр.

«Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе», — указали в издании.

Байдену диагностировали COVID-19, из-за чему ему пришлось изолироваться в своей резиденции. В расписании главы государства указали, что президент примет регулярный брифинг в Белом доме уже 23 июля.

Ранее ведущий канала Fox News Брет Байер предположил, что власти скрывают смерть Байдена. Он потребовал привести доказательства того, что американский лидер жив. Журналист напомнил, что глава государства давно не появлялся перед камерой.