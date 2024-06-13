Байден и Зеленский проложили «мост» к членству Украины в НАТО

Reuters: Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет

Лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. По задумке американской администрации, документ должен стать «мостом» к членству Украины в НАТО. Об этом написало агентство Reuters .

США стали 16-й страной, заключившей подобное соглашение с Украиной. По условиям договора, Соединенные Штаты в течение 10 лет должны обучать украинских военнослужащих, а также будут укреплять сотрудничество с украинской стороной в сфере ВПК. США также обязаны расширить обмен разведданными.

Документ имеет «исполнительный» статус и не требует утверждения конгрессом, а значит, может быть отменен следующим хозяином Белого дома.

Соглашение по безопасности обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем.