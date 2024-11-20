«Баба-гопник». Появилось видео с перелезающей через забор фон дер Ляйен на G20

Захарова выложила видео с фон дер Ляйен, перелезающей через забор на саммите G20

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сняли на камеру, когда она перелезла через заграждение на одной из улиц Рио-де-Жанейро в ходе саммита G20. Видео опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На улицах Рио увидели Урсулу. Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона», — написала дипломат.

Сам автор видео за кадром прокомментировал выходку главы Еврокомиссии словами «баба-гопник».

Ранее в МИД России назвали причину отсутствия президента США Джо Байдена на общем фото лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии.

По словам Захаровой, «западники» не смогли «устроить цирк» с фотографированием, поэтому и отказались запечатлеться. На фото также отсутствовали итальянский и канадский премьер-министры Джорджи Мелони и Джастин Трюдо.

До этого американский лидер снова оскандалился, когда после выступления на саммите кивнул присутствующим и побрел в тропический лес, перепутав направление.