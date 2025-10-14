Азиатские мигранты стали массово бежать из России в Сербию

Сербия стала новым магнитом для мигрантов из Центральной Азии — переселенцы массово покидают Россию из-за ужесточившихся проверок. Об этом сообщило издание Report.kg.

По его данным, мигранты жалуются на «небезопасность» и ужесточение проверок со стороны правоохранителей. Давление усилилось после теракта в «Крокус Сити Холле».

Многие переселенцы сбежали в Сербию. Там проще получить легальный статус, документы и медицинскую страховку. Теперь на улицах Белграда все чаще можно услышать кыргызскую и узбекскую речь.

Ранее президент Владимир Путин призвал мигрантов соблюдать российские законы. Он отметил, что страна заинтересована в рабочей силе, но в первую очередь власти должны думать об интересах своих граждан.