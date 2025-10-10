Путин призвал мигрантов соблюдать российские законы

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, однако мигрантам необходимо соблюдать закон. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, проблем в сфере миграции, на которые указывают российские граждане, остается много. И в первую очередь власть должна думать об интересах граждан России.

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила. <…> И чтобы они соблюдали наши законы, правила», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции. Переговоры лидеров государств прошли во Дворце Нации в Душанбе.