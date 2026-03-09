Азербайджан возобновил грузовое сообщение с Ираном

Азербайджан и Иран возобновили грузовые автомобильные перевозки через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского правительства.

Въезд и выезд всех транспортных средств для грузоперевозок через госграницу восстановили с 09:00 в понедельник, 9 марта. Речь также идет о транзитных перевозках.

Кабмин Азербайджана 5 марта временно приостанавливал движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. Решение приняли после прилета беспилотника в Нахичевани, иранская сторона заявляла о непричастности к произошедшему.

Генеральный директор агентства InfraNews Алексей Безбородов объяснял, что логистика Центральной Азии не пострадала при остановке транзита через территорию Азербайджана. По его словам, поставки из Казахстана и России шли в основном по маршруту «Север — Юг».