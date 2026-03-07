Остановка транзита через Азербайджан существенно не повлияет на логистику в Азии

При остановке транзита через Азербайджан логистика не пострадает. Такое заявление в беседе с ИС «Вести» сделал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

По его мнению, южное направление транзита в Центрально-Азиатском регионе оставалось наименее развитым.

«К сожалению, [международный транспортный коридор] „Север — Юг“ не настолько сильно разработан и загружен, чтобы каким-то образом зависеть от него», — сказал эксперт.

Поставки идут в основном из России и Казахстана по маршруту «Север — Юг». Разовые опытные партии товаров отправляли через Иран и Чабахар. Но они были единичными и направлялись в Индию и другие страны и не оказали значительного влияния на экономику Центральной Азии и Индии.

У России и Казахстана разветвленная логистическая система. По мнению эксперта, задержка транзита через Баку не повлияет на грузопоток.

Азербайджан приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном после обострения конфликта на Ближнем Востоке.