Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране

Руководство Азербайджана изменило сроки временного пребывания граждан России на территории государства. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года, постановление опубликовал сайт правительства республики.

Не имеющие азербайджанского гражданства россияне, приезжающие в страну в безвизовом порядке, смогут находиться там не более 90 дней в течение одного календарного года. Документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Такую меру азербайджанские власти приняли в ответ на ужесточение миграционной политики со стороны России. В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев без виз до 90 дней. Нововведение вступит в силу с 1 января.

Ранее Россия и Китай ведут переговоры об упрощении визового режима для туристов. По данным Российского союза туриндустрии, на стадии подписания уже находится проект документа о безвизовых групповых поездках. Если документ примут, групповые поездки для россиян станут безвизовыми уже в 2025 году.