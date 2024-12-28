Азербайджан ужесточит правила пребывания в стране для россиян

Власти Азербайджана решили ужесточить правила пребывания в стране для россиян. Слова представителя министерства иностранных дел страны Айхана Гаджизаде привела пресс-служба ведомства.

В ближайшие дни будут внесены изменения в правила о сроках временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики.

Гаджизаде подчеркнул, что страна в вопросах миграционной политики намерена придерживаться принципов паритета и взаимности. Действия Азербайджана станут зеркальным ответом на нововведения российской стороны в данной сфере.

Со следующего года срок пребывания для иностранцев в России по безвизовому режиму сократится. Они смогут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года.

Россия и Китай ранее начали обсуждение вопроса упрощения визового режима для российских туристов.