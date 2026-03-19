Азербайджан призвал не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Расширение географии конфликта на Ближнем Востоке опасно, его нужно немедленно остановить. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, чьи слова привела пресс-служба министерства.

«Продолжение атак на государства региона угрожает углублением раскола и подрывом долгосрочной стабильности», — добавил министр.

По его словам, последствия конфликта выходят за рамки отдельных государств и создают более широкие региональные и глобальные угрозы.

Азербайджан после начала эскалации оказал Ирану гуманитарную помощь и содействовал поставке грузов из третьих стран. Ключевым условием достижения устойчивого мира остается приверженность основополагающим принципам международного права, подчеркнул Байрамов.

Главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили иранские удары по странам Персидского залива.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте