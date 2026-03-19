Азербайджан призвал не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке

Расширение географии конфликта на Ближнем Востоке опасно, его нужно немедленно остановить. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, чьи слова привела пресс-служба министерства.

«Продолжение атак на государства региона угрожает углублением раскола и подрывом долгосрочной стабильности», — добавил министр.

По его словам, последствия конфликта выходят за рамки отдельных государств и создают более широкие региональные и глобальные угрозы.

Азербайджан после начала эскалации оказал Ирану гуманитарную помощь и содействовал поставке грузов из третьих стран. Ключевым условием достижения устойчивого мира остается приверженность основополагающим принципам международного права, подчеркнул Байрамов.

Главы МИД 12 арабских и исламских стран осудили иранские удары по странам Персидского залива.