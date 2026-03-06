Азербайджан начал эвакуировать дипломатов из Ирана

Из Ирана эвакуируют дипломатический персонал Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов, его процитировало РИА «Новости» .

«Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана», — сказал Байрамов.

Он отметил, что мера затрагивает как посольство в Тегеране, так и генконсульство в Тебризе.

В четверг МИД Азербайджана сообщил об атаках беспилотников с иранской стороны по Нахичеванской автономной республике, в результате которых пострадали четыре человека. Позже на заседании Совбеза глава государства объявил о переводе армии, погранслужбы и спецподразделений страны в состояние наивысшей боевой готовности.