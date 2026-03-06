Азербайджан начал эвакуировать дипломатов из Ирана
Из Ирана эвакуируют дипломатический персонал Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов, его процитировало РИА «Новости».
«Азербайджан выводит свой дипломатический персонал из Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала из Ирана», — сказал Байрамов.
Он отметил, что мера затрагивает как посольство в Тегеране, так и генконсульство в Тебризе.
В четверг МИД Азербайджана сообщил об атаках беспилотников с иранской стороны по Нахичеванской автономной республике, в результате которых пострадали четыре человека. Позже на заседании Совбеза глава государства объявил о переводе армии, погранслужбы и спецподразделений страны в состояние наивысшей боевой готовности.