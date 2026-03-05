Азербайджан после удара дрона закрыл воздушное пространство

Азербайджан частично закрыл воздушное пространство на 12 часов после атаки дрона. Об этом говорится в уведомлении для пилотов (NOTAM).

Эту информацию подтвердил FlightRadar24. Ограничения затрагивают южный сектор Бакинского района.

Утром 5 марта азербайджанскую территорию атаковали два дрона. Баку обвинил в этом Тегеран. Иран, в свою очередь, заявил, что это — провокация Израиля.

«Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры», — сказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

После атаки беспилотников на аэропорт Нахичевани и школу в селе Шекерабад возбудили уголовное дело. От удара пострадали четыре человека. Алиев объявил о приведении в готовность всех подразделений ВС Азербайджана.