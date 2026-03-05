В Азербайджане возбудили дело после атаки беспилотников на Нахичевань

После атаки беспилотников на аэропорт Нахичевани и школу в селе Шекерабад возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

При атаке пострадали четыре человека. Самолет из Баку, который должен был приземлиться в аэропорту, отправили назад. В прокуратуре назвали произошедшее нарушением международного права и назначили экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Предположительно, беспилотники прилетели с территории Ирана. МИД Азербайджана вызвал посла в Баку и потребовал объяснений.

В ответ заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что республика не нацелена на соседние страны и что произошедшее требует максимально тщательного расследования.