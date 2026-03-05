Алиев заявил о приведении в готовность всех подразделений ВС Азербайджана

Все подразделения Вооруженных сил Азербайджана привели в готовность номер один. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности, посвященном атаке прилетевших со стороны Ирана БПЛА.

«Наши вооруженные силы — Министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также все другие силы специального назначения — приведены в состояние мобилизационной готовности номер один», — сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что военные должны быть готовы к проведению любых операций. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность и при необходимости может продемонстрировать силу против любых враждебных действий. По словам президента, Баку уже доказал свою способность отстаивать интересы страны, и предупредил, что в Иране должны помнить об этом. Глава государства также назвал атаку беспилотников на Нахичевань «отвратительным террористическим актом» и потребовал привлечь виновных к ответственности.

Сегодня один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, еще один — рядом со школой в селе Шекерабад. Пострадали два человека. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для объяснений.