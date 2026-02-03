Евросоюз заподозрили в попытке отвлечь Трампа от Ирана ради Украины

Страны Евросоюза хотят отвлечь американского президента Дональда Трампа от операции в Иране, чтобы сохранить поддержку Украины. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе», — уточнил он.

Эксперт добавил, что в Европе разрабатывают план, как привлечь внимание хозяина Белого дома. В качестве варианта рассматриваются замороженные российские активы и угрозы перекрыть Балтийское море.

По словам Христофору, ЕС также не исключает возможность введения новых санкций против России.

«У нас ведь есть что ввести?» — иронично отметил журналист.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сравнила современную международную систему с джунглями. Она уточнила, что победителями оказываются те, кто обладает большей силой, и этот принцип демонстрирует кризис международных институтов, в том числе ООН.