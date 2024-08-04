Стала известна дата «удара мести» Ирана по Израилю

Иран планирует атаковать Израиль в священный день катастрофы еврейского народа. Удары по израильским территориям будут наносить 12-13 августа, сообщило издание The Jerusalem Post .

«Атака Ирана будет скоординирована с „Хезболлой“ — поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане», — написали авторы материала.

Иран планирует ответить на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить. Он приказал нанести прямой удар по Израилю.

Возможно, нападение на Израиль в священный день траура окажет эмоциональное и психологическое воздействие на жителей, предположили авторы материала. Иран якобы надеется, что атака в памятную и скорбную дату о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме принесет элемент неожиданности: службы безопасности займутся религиозными ритуалами и не будут готовы к военному нападению.

«Освещение атаки в СМИ передаст исламскому миру сигнал о том, что „Израиль уязвим для уничтожения, как исторически были уязвимы евреи“», — рассказал источники в западной разведке.

Ранее Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке, а единственной надеждой страны назвали справедливый мир.