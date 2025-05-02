Автомотопробег в честь Дня Победы стартовал в Израиле

В пятницу Израиль проводит крупнейший автомотопробег на Ближнем Востоке. Он приурочен к 80-летию Великой Победы. Колонна из десятков машин и мотоциклов стартует в Метуле на севере страны и финиширует в Эйлате на юге, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Автомобили и мотоциклы в колонне украшены флагами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями сражавшихся родственников, а также флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в формы солдат Красной Армии.

«Это десятый и юбилейный для нас автомотопробег „Победа“, который совпал в этом году с юбилеем Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками», — рассказал организатор пробега Вахтанг Цинцадзе.

Цель мероприятия — отдать дань уважения предкам и рассказать подрастающему поколению о подвиге, который совершили их ровесники 80 лет назад. Цинцадзе напомнил, что в 2017 году в Израиле официально утвердили 9 мая как День Победы.

Старт был дан ранним утром из Метулы, самого северного города Израиля. К концу дня колонна должна достичь южной оконечности страны, города Эйлат на побережье Красного моря. В пути автопробег останавливается в разных городах, где к колонне присоединяются новые участники.

Ранее автопробег к 80-летию Победы прошел в Домодедове. Участники проехали по местам, связанным с подвигами героев Великой Отечественной войны.

Также более 80 машин и около 200 жителей округа присоединились к автопробегу «Бессмертный полк» в Истре.