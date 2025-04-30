Автопробег к 80-летию Победы прошел в Домодедове

Традиционное патриотическое мероприятие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Домодедове. Участниками стали автолюбители округа.

Событие провели в формате автопробега. Участники проехали по историческим местам. Все они были связаны подвигами героев Великой Отечественной войны.

Так, водители проехали памятники жителям Домодедово, погибшим в результате авианалета в июле 1941 года, работникам Константиновской фабрики, отдавшим свои жизни на фронте.

Кроме того, они побывали на братской могиле на Заболотьевском кладбище и у противотанкового рва в парке «Городской лес», а также у Обелиска Славы.

«Мы гордимся своей историей и считаем своим долгом сохранять память о Великой Победе для будущих поколений!» — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.