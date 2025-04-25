Автопробег «Бессмертный полк» прошел в Истре

Более 80 машин и около 200 жителей округа присоединились к автопробегу «Бессмертный полк». Каждый из участников прикрепил к машине фотографии своих родственников — героев Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память и рассказать о подвигах.

Эта акция проходит не первый раз. В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Очень хорошая идея, очень хорошая традиция. Давайте будем помнить. Давайте будем учить наших детей этой памяти», — рассказала участница мероприятия Татьяна Малыхина.

Автомобилисты также украшали свои машины флагами, наклейками и постерами. Но больше всех выделялся ГАЗ-69. Автомобиль произведен в 1962 году, а его предшественников использовали в военное время. Ее полностью восстановил и покрасил Иван Бакунев.

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

«Хочу показать молодежи, что вот на такой технике наши отцы и деды воевали и неимоверным своим подвигом осуществили победу в Великой Отечественной войне над фашизмом», — поделился Иван Бакунев. Колонна стартовала от Ленино-Снегиревского музея и двигалась до Ново-Иерусалимского монастыря. Участники преодолели 15 километров. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что «Бессмертный полк» в Подмосковье пройдет онлайн в 2025 году.