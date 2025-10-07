Автомобиль взорвался и загорелся недалеко от резиденции премьера Франции

В центре Парижа, недалеко от резиденции премьер-министра, взорвался и загорелся автомобиль. Об этом сообщила газета Le Parisien .

По предварительным данным, в загоревшемся грузовике находились газовые баллоны, однако крупной детонации удалось избежать. Хлопки произошли из-за взорвавшихся аэрозольных баллончиков. Огонь не перекинулся на соседние дома, никто не пострадал.

В это время уходящий в отставку глава правительства Себастьен Лекорню в своей резиденции встречался с коллегами.

Лекорню решил уйти с поста накануне, не продержавшись на нем и месяца. Вскоре после этого от должности министра обороны отказался и Брюно Ле Мэр, которого назначили 5 октября.